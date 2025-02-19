3,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
3,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te ekiplerinin yaptığı 2 haftalık operasyonlarda 3 milyon 980 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar yapıldı. Son 2 haftada Şahinbey, Şehitkâmil, Araban ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 10 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 3 milyon 980 bin TL olan gümrük kaçağı 12 bin 755 paket sigara, 4 ton 449 kilogram tütün, 300 kilogram çay ve 580 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

3,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

3,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

3,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

3,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

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