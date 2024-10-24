38 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
38 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Gelibolu ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınmayan Selman Dalkız'dan acı haber geldi.

Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınmayan Selman Dalkız (38) için komşuları durumu polise bildirdi. Selman Dalkız'ın Hallaç Hüseyin Geçit Sokak'ta evine gelen polisler eve girdiğinde Selman Dalkız'ı hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selman Dalkız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Selman Dalkız'ın cenazesi Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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