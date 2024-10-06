38 yıl hapisle aranıyordu. Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
38 yıl hapisle aranıyordu. Kıskıvrak yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezanı bulunan H.E., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine H.E.'yi durdurdu. H.E.'nin, yağma, hırsızlık, yankesicilik, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit ve hakaret suçlarından toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. 5 gün önce hakkında arama kararı çıkarıldığı belirtilen H.E., gözaltına alındı. H.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

38 yıl hapisle aranıyordu. Kıskıvrak yakalandı

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