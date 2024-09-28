382 kekliğe 1 milyon lira ceza

Van Erciş'teki kırsal bölgede keklik yakalayan üç kişiye Millik Parklar ekipleri Jandarma desteğiyle baskın düzenledi. Çadırların içinde yakalanmış olarak 382 keklik tespit edildi. Milli parklar ekipleri keklik başına 2 bin 617 lira olmak üzere toplamda üç kişi hakkında 1 milyon lira para cezası kesildi.



Milli Parkla'dan yapılan sosya medya paylaşımı şöyle.

Van’ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan kişilere Milli Parklar ekipleri ve Jandarmayla operasyon düzenledik3 kişiye 382 keklik için toplamda 1 milyon TL cezai işlem uyguladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.