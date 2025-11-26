Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Fransa'nın Monaco takımı Güney Kıbrıs ekibi Pafos'a konuk oldu. Maça misafir takım hızlı başladı. 5'te Takumi Minamino’nun golü Monaco'yu öne geçirdi.

TARİHE GEÇEN GOL

Stadyumda bulunanlar 18. dakikada tarihi bir gole tanıklık etti. Pafos forması giyen 38 yıl 218 günlük David Luiz skora dengeyi getirdi. Bu, Chelsea formasıyla Ekim 2017'de Roma'ya karşı topu filelere gönderen Brezilyalı futbolcunun o tarihten bu yana attığı ilk goldü. Ama David Luis'i tarihe geçiren yaşıydı. 40 yıl 290 günlükken eski Beşiktaşlı Pepe Aralık 2023'te Porto - Shakhtar Donetsk maçında topu ağlarla buluşturan en yaşlı futbolcu ünvanını almıştı. David Luis ise attığı golle Pepe'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Pafos gol sevincini yaşayamadan tekrar yenik duruma düştü. 26'da Folarin Balogun’un attığı gol, Monaco’yu ikinci kez üstünlüğe taşıdı. İlk yarı 2-1 Monaco lehine tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun tamamen Pafos'un kontrolüne geçti. Son bölümde Pafos'un direkten dönen topu, Monaco savunmacısı Mohammed Salisu’ya çarparak ağlara gitti.

6. HAFTA MAÇI MONACO - GALATASARAY

88'de filelere giden bu topla mucadele 2-2 sona erdi. İki takım da puanını 6'ya çıkardı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı kırmızılıların grupta 9 puanı bulunuyor. Cim Bom, Monaco'yu yenerse rakibini büyük ölçüde devre dışında bırakacak.

KOPENHAG ZORLANDI AMA İLK 3 PUANINI ALDI

Gecenin diğer maçında Kopenhag, Kairat Almaty’yi ağırladı. Danimarka temsilcisi, Viktor Bjarki Dadason, Jordan Larsson ve Robert’ın golleriyle 3-0’lık net bir üstünlük yakaladı. Fark açılmasına rağmen Kairat mücadeleden kopmadı. Dastan Satpayev ve Olzhas Baibek’in son dakikalarda bulduğu goller skoru 3-2’ye taşıdı. Gerilim artsa da Kopenhag avantajını korudu ve üç puanı aldı. Kopenhag bu sonuçla Devler Ligi’ndeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4’e yükseltti. Kairat ise 1 puanda kaldı.