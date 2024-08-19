39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Resmen açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesine alınan ilaçlara dair açıklama yayımladı.

Bakan Işıkhan, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını ifade ederken, buna göre; bir adet grip ilacı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, iki adet konik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere toplamda 39 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

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