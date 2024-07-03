39 kiloluk dev Fırat turnası yakalandı

Akşam saatlerinde göle açılan grup, Albayrak'ın attığı ağa takılan 1 buçuk metre uzunluğunda ve 39 kilo ağırlığındaki Fırat turnasını büyük bir çabayla tekneye çekti. Balığı yakalama anını kayda alan Albayrak, sezonun ilk balığını yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu büyüklükteki bir balığın yakalanması, hem amatör hem de profesyonel balıkçılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Keban Baraj Gölü, Fırat turnası gibi büyük balıkların yaşam alanı olarak bilinir ve bu tür olaylar gölün biyolojik çeşitliliğinin bir göstergesidir.

Yakalanan bu dev Fırat turnası, bölgedeki balıkçılığın ve su ekosisteminin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Balıkçıların bu büyük balığı yakalama anı, hem onlar için hem de bu haberi duyan diğer balıkçılar için unutulmaz bir anı olarak kalacaktır.