3’üncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
3’üncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katındaki evin balkonundan düşen Cihat Tolga Pektaş (35), ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın Demir Sokak üzerindeki üçüncü katında meydana geldi.

İddialara göre, hava almak için balkona çıkan Pektaş, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü ve ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pektaş, buradan Edirne'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Pektaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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