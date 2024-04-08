4.000 kişilik dev iftarda buluştular

Kaynak: Yalova Pusula Gazetesi
4.000 kişilik dev iftarda buluştular
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından düzenlenen iftara 4.000 bin kişi katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından tertip edilen “Birlik ve Dayanışma İftarı"na aralarında CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, eski Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticilerinin de bulunduğu 4.000 kişi katıldı.

Kuran tilaveti ve dua ile başlayan programda söz alan Başkan Fazlaca “Ramazan ayının son günleri, bereketi ve huzuru eksik olmasın, 11 ayın sultanını uğurlamadan önce Altınova Belediyesi olarak halkımız ile iftar sofrasında buluştuk. Allah bizleri nice Ramazanlarda, sofralarda buluştursun” diye konuştu.

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