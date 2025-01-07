4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin arkadan çarpan başka bir araç nedeniyle kontrolden çıkması sonucu büyük bir kaza meydana geldi.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 09 AOZ 821 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir başka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 09 BA 730 ve 09 AHM 444 plakalı iki araca çarptı.

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KAZADA YARALANAN OLMADI, 3 ARAÇTA BÜYÜK HASAR
Çarpma sonucu büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kazada yaralanan kimse olmadı. Olayın ardından arkadan çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü, olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer üç araç ise kullanılmaz hale geldi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Kazanın ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağladıktan sonra kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken, polis, sürücünün kimliğini tespit etmek ve kaçan aracı bulmak için soruşturma yürütüyor.

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