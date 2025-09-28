4 asgari ücret maaş almıyorsan fakirsin!

YENİÇAĞ GAZETESİ'Nİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maaşlar yerinde sayarken ekonomik şartlar giderek ağırlaşıyor. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme harcamasına yeterken, yoksulluk sınırının ise dörtte birine denk geliyor.

AÇLIK SINIRI 30 BİN LİRA SEVİYESİNE ULAŞTI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, açlık sınırı eylülde önceki aya göre 946 lira artarak 30 bin lira sınırına dayanırken, yoksulluk sınırı da gıdanın yanı sıra, başta barınma ve ulaştırma olmak üzere diğer harcama gruplarında yaşanan yüksek fiyat artışlarının etkisiyle 90 bin liraya yaklaştı. Eylülde açlık sınırı 29 bin 390 liraya, yoksulluk sınırı da 89 bin 856 liraya çıktı. Açlık sınırı asgari ücretin 7 bin 286 lira üzerine yükseldi, yoksulluk sınırı ise 4 asgari ücretin toplamını aştı.

EMEKLİLER DAHA DA KÖTÜ DURUMA DÜŞTÜ

Asgari ücretin açlık sınırı seviyesine çıkabilmesi için en az yüzde 33 oranında artırılması gerekiyor. Bu oran yeni zam yapılacak ocak ayına kadar da artmaya devam edecek. Dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme harcamasını zor yetebilir hale düşen asgari ücret yoksulluk sınırının ise dörtte birini ancak karşılıyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir yoksulluk sınırının altında kalıyor. Bu yılın ikinci yarısı için 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞA YETİŞİLMİYOR

Dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurta için aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı eylülde bir önceki aya göre 338 lira, yıllık olarak ise 3 bin 299 lira artarak 9 bin 395 liraya çıktı. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 29 lira, geçen yıla göre ise 96 liralık artışla 524 lira oldu. Eylülde 305 lira zamlanarak 6 bin 94 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise bin 454 lira arttı. Sebze için harcama ise 1 ayda 184 lira, 1 yılda da 784 lira artarak 3 bin 208 lira olarak gerçekleşti.