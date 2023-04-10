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Pereira'nın kaderi bugün belli oluyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nun Flamengo kariyeri için tarihi dönemeç bugün.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:38
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4 ayda 4 kupa kaybeden Pereira yolcu

Pereira'nın kaderi bugün belli oluyor
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4 ayda 4 kupa kaybeden Pereira'nın takımdan gönderilmesi an meselesi.

Kariyerinde daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 13 Aralık 2022'de Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira, takımıyla çıktığı 4 kupanın 3 tanesinde finalde kaybederken bir tanesinde yarı finalde havlu attı.

BÜTÜN HEDEFLER BİTTİ
Flamengo'ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu. Carioca Ligi Finali'nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı. Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.

TARAFTAR İSYAN BAYRAĞI ÇEKTİ
Flamengo'nun Fluminense'ye mağlup olduğu Carioca Ligi Finali rövanş karşılaşmasında taraftarlar, Portekizli teknik adamı istifaya davet etti. Tribünleri dolduran taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istediklerini gösterdi.

Karşılaşmanın ardından Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'nın görevden alınmasıyla ilgili gelen bir soruya Braz, "Herkes çok gergin. Yarın (bugün) birkaç kişiyle konuşacağım, büyük olasılıkla Vítor Pereira ile bir toplantımız olacak. Şimdilik her şey normal" şeklinde cevap verdi.

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