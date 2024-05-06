Son dönemin sokak lezzeti trendini tiye aldı: Sos dökme tutkusu

Son zamanlarda soslu yiyeceklerin popülerliğiyle birlikte, bir dönerci sosu abartınca sosyal medyada gülme krizine neden oldu. İşletmeci, dönerin yanı sıra dürüm ve türlü sokak lezzetlerini aşırı soslu bir şekilde satışa sunarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda, paketin içine, dürümün dışına ve hatta personelin eline kadar her yere sos döken işletmeci, izleyicileri kahkahalara boğdu. Sos dökme tutkusunu abartan işletmeci, sosyal medyada viral oldu ve birçok kişinin ilgisini çekti.