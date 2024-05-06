Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor

Biber dolması yaparken dolmaların iyi pişmesini sağlamak için bazı önemli püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını bilerek, lezzetli ve tamamen dağılmayan bir biber dolması hazırlayabilirsiniz.

Biberleri doğru şekilde hazırlamak önemlidir. Biberlerin sap kısımlarını kesip içlerini temizledikten sonra tuzlu suda bekletmek, biberlerin yumuşamasını sağlar ve pişerken dağılmamalarını sağlar.

BİBER DOLMASININ TARİFİ NASILDIR?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte biber dolmasının tarifine yer verildi. Dağılmayan biber dolması pişirmek için işte bilmeniz gerekenler

Malzemeler



10 dolmalık biber

3 orta boy kuru soğan

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı pirinç

3/4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı yenibahar

BİBER DOLMASININ TARİFİ

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını çıkartıp bir kenarda bekletin. Çekirdekli iç kısımlarını çıkartıp bol suda yıkayın. Fazla sularını süzdürüp iç kısımlarını hafifçe tuzlayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini, şişmesi için sıcak suda bekletin. Pirinci bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin.

Soğanların rengi dönmeye başlayınca dolmalık fıstıkları ilave edip, fıstıklar hafif bir renk alana kadar sotelemeye devam edin.



Ardından yıkanmış pirinç, suyunu süzdüğünüz kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın. Sıcak su ekleyip pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Hazırladığınız dolma harcını, iç kısmını çıkardığınız dolmalık biberlere doldurun. Dolmalık biberlerin üst kısımlarını ayırdığınız biber sapları ile kapatın. Dolmaları pişirme tenceresine dik bir şekilde dizin.