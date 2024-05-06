Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kilis'te 9 yaşındaki Suriyeli Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili olarak yargılanan iki sanıktan birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, diğer sanık beraat etti.