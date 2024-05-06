Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, Hüseyin Boğuç'a "nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 42 yıl hapis cezası verirken, Azittin Altınöz'ün beraatine hükmetti.
Duruşmanın ardından maktulün avukatı Betül Zağlı Topal, çocukların korunması ve istismarın önlenmesi gerekliliğini vurgulayarak daha kapsamlı çalışmalar yapılması çağrısında bulundu.