4 gole sahne olan maçta Lyon, Auxerre ile berabere kaldı

Fransa'nın Ligue 1'inde, Lyon, Groupama Stadyumu'nda Auxerre ile karşılaştı. Maç, Auxerre'in teknik bir rezerv koyması nedeniyle gecikmeli başladı. Lyon, maça etkili bir başlangıç yaparak, Georges Mikautadze'nin iki golüyle öne geçti. Ancak, maçın sonunda 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Lyon, maçın başından itibaren kontrolü elinde tutmak istedi. İlk yarının sonlarında, Mikautadze'nin bir penaltı ile skoru 1-0'a getirmesi, ev sahibi takım için moral kaynağı oldu. VAR müdahalesi ile alınan penaltı, maçın en tartışmalı anlarından biriydi. Mikautadze, bu penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve takımını öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda, Auxerre oyuna geri döndü. Maçın başlama düdüğünden hemen sonra, Sinaly Diomandé, Gaëtan Perrin’in köşe atışında topu kafasıyla ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı. Bu gol, Lyon'un maçtaki kontrolünü kaybetmeye başladığını gösteriyordu.

Lyon, yeniden öne geçmek için çabaladı. Mikautadze, 62. dakikada Said Benrahma’nın ortasında kafa golüyle skoru 2-1 yaptı. Ancak, Lyon'un avantajı uzun sürmedi. Auxerre, 72. dakikada Hamed Traoré’nin şutuyla tekrar eşitliği sağladı. Traoré, bu golle son beş maçında dördüncü kez fileleri buldu ve Lyon defansını zor durumda bıraktı.

Maçın sonlarına yaklaşırken, Lyon galibiyet için bastırmaya çalıştı. Ancak, Auxerre'in sağlam savunması ve kaleci Donovan Léon'un başarılı kurtarışları, Lyon'un fırsatlarını boşa çıkardı. Özellikle 81. dakikada, Wilfried Zaha'nın şutunu etkili bir şekilde çıkartan Léon, maçın kaderini değiştiren anlardan birini yaşattı.

Maçın son dakikalarında, Auxerre neredeyse üçüncü golü buluyordu. Ado Onaiwu’nun şutu, kaleci Lucas Perri tarafından muhteşem bir refleksle kurtarıldı.