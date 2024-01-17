4 gollü kupa randevusunda Samsunspor farkı

Yılport Samsunspor; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Ev sahibi Alanyaspor 17. dakikada Eren Altıntaş'ın golüyle öne geçti. Samsunspor bu gole 74. dakikada karşılık verdi. Normal süre 1-1 sona erince uzatma bölümüne geçildi.

91. dakikada sahneye çıkan Soner Aydoğdu konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 120+1'de de Muhammet Ali Özbaskıcı skoru belirledi: 1-3.

Corendon Alanyaspor: 1 - Yılport Samsunspor: 3

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Yunus Bahadır (Dk. 77 Hadergjonaj), Fatih Aksoy, Lima, Furkan Bayır, Richard, Janvier (Dk. 91 Balkovec), Eren Altıntaş (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Sisto (Dk. 106 Emirhan Çavuş), Eduardo (Dk. 111 Oğuz Aydın), Cordova (Dk. 77 Novais)

Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Gönül, Osman Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 104 Alper Efe Pazar), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 120 Kerem Fidan), Dimata (Dk. 120+4 Mehmet Ali Kablan), Enes Albak (Dk. 46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Ercan Kara (Dk. 63 Berhan Deniz)

Goller: Dk. 17 Eren Altıntaş (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 91 Soner Aydoğdu, Dk. 120+1 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 73 Yunus Emre Çift, Dk. 78 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 94 Balkovec, Dk. 100 Fatih Aksoy, Dk. 106 Emirhan Çavuş (Corendon Alanyaspor)