4 günde binlerce firari yakayı ele verdi. 81 ilde eş zamanlı operasyon

Ayşe Memiş
4 günde binlerce firari yakayı ele verdi. 81 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Çember-13 operasyonunun detaylarını paylaştı. Yapılan operasyon sonucunda haklarında hapis cezası bulunan 3 bin 765 firari şahıs yakayı ele verdi.

Ülke genelinde devam eden Çember operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan son çember operasyonunun detaylarını paylaştı. 81 ilde 4 gün boyunca devam eden çember-13 operasyonu kapsamında haklarında hapis cezası bulunan tam 3 bin 765 firari şahıs yapılan operasyonlar sonucunda polis ekipleri, jandarma ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahısların;

Hırsızlıktan 3730

Dolandırıcılıktan 282

Yağmadan 119

Adam öldürmeden 38

Cinsel suçlardan 87

Narkotik suçlardan 678

Terörden 40 şahıs ve

Kaçakçılık, Organizeden 396 suçlarından dolayı arandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımını, operasyonu yapan ekipleri tebrik ederek bitirdi.

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