4 günde binlerce firari yakayı ele verdi. 81 ilde eş zamanlı operasyon

Ülke genelinde devam eden Çember operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan son çember operasyonunun detaylarını paylaştı. 81 ilde 4 gün boyunca devam eden çember-13 operasyonu kapsamında haklarında hapis cezası bulunan tam 3 bin 765 firari şahıs yapılan operasyonlar sonucunda polis ekipleri, jandarma ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahısların;
Hırsızlıktan 3730
Dolandırıcılıktan 282
Yağmadan 119
Adam öldürmeden 38
Cinsel suçlardan 87
Narkotik suçlardan 678
Terörden 40 şahıs ve
Kaçakçılık, Organizeden 396 suçlarından dolayı arandığı belirtildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımını, operasyonu yapan ekipleri tebrik ederek bitirdi.