4 gündür kayıp dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA
4 gündür kayıp dere yatağında cansız bedeni bulundu

Çanakkale’de 4 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni 4 gün sonra bir dere yatağında bulundu.

Denizli’de 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu’ndan 24 Haziran’dan beri haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay üzerine harekete geçen ekipler Hakan Kalmaoğlu’nu her yerde aramaya başladı. Ekiplerin civardaki tüm kameraları incelemesi ile, Kalmaoğlu’nun kamera görüntülerinde son görüldüğü Camicedit Mahallesi’ndeki Karamenderes Çayı’nda arama çalışmaları daha da yoğunlaştı. Arama çalışmasındaki ekipler bir zaman sonra çayın yatağında Kalmaoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.
Kalmaoğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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