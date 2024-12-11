4 gündür kayıptı, cesedi Porsuk Çayı'ndan çıktı

Kaynak: İHA
4 gündür kayıptı, cesedi Porsuk Çayı'ndan çıktı

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olarak aranan Erdal Yıldız'ın cansız bedeni, Porsuk Çayı'nda bulundu.

Tepebaşı ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Erdal Yıldız'dan, 7 Aralık'tan beri haber alınamıyordu. Kaybolduğu gün gece 02.30 sularında iş yerinden ayrılan ve bir daha görülmeyen Erdal Yıldız'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarında en son Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçtiği ve Porsuk Çayı kenarına indiği görülen Erdal Yıldız'ın bulunması amacıyla dün gün boyu dalgıçlar tarafından çay içinde arama gerçekleştirildi. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar bugün yeniden başladı.

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Eskişehir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince Porsuk Çayı'nda dün arama yapılan noktanın ilerisinde yeniden başlatılan aramalarda saat 17.30 sularında Erdal Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Erdal Yıldız'ın intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

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