4 ilde ‘change’ operasyonu: 30 gözaltı

4 ilde ‘change’ operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı ve eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Bu operasyon kapsamında, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek, Bulgaristan'dan kaçak olarak getirilen ve piyasa değeri 15 milyon TL olduğu değerlendirilen 29 araç üzerinde "change" yaparak satışı gerçekleştirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum'da 1 ve Trabzon'da 1 kişi olmak üzere toplamda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek, 23 adet 9.19 mm fişek, 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği düşünülen 58 bin 800 TL, dijital materyaller, 2 adet araç plakası, noter belgeleri ve araç alım-satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ve diğer materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.