Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi

Deprem tahminleri ile gündeme sık sık gelen astrolog Michaela Astro'dan yeni bir uyarı daha geldi.
Michaela Astro yaklaşan Aslan burcu dolunayının bu illerde depremi tetikleyebileceğini söyledi.
Michaela Astro yaklaşan aslan dolunayına dikkat, dedi.
Ünlü astrolog Michaela Astro 2023 yılında bizlere birçok müjdeli haberin yanında olabilecek tehlikeleri de önceden söylemişti.
Michaela Astro bu kehanetlerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem öncesi de Michaela Astro’nun tahminleri doğru çıkmıştı.
Yaklaşan Aslan burcundaki dolunayın da benzer bir doğal afete sebep olabileceğini dile getiren ünlü astrolog Michaela Astro, yine yer belirterek paylaşımda bulundu.
25 Ocak Perşembe günü saat 17.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan aslan dolunayın depremleri tetikleyebileceğini dile getiren Michaela Astro, dört ili birden uyardı.
24-27 Ocak arasına dikkat çeken Michaela Astro’nun deprem için uyardığı iller şunlar:
Elâzığ,
İzmir,
Malatya ve Bingöl