Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi

Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü astrolog Michaela Astro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’de dört ili uyardı.
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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 1

Deprem tahminleri ile gündeme sık sık gelen astrolog Michaela Astro'dan yeni bir uyarı daha geldi.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 2

Michaela Astro yaklaşan Aslan burcu dolunayının bu illerde depremi tetikleyebileceğini söyledi.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 3

Michaela Astro yaklaşan aslan dolunayına dikkat, dedi.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 4

Ünlü astrolog Michaela Astro 2023 yılında bizlere birçok müjdeli haberin yanında olabilecek tehlikeleri de önceden söylemişti.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 5

Michaela Astro bu kehanetlerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 6

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan deprem öncesi de Michaela Astro’nun tahminleri doğru çıkmıştı.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 7

Yaklaşan Aslan burcundaki dolunayın da benzer bir doğal afete sebep olabileceğini dile getiren ünlü astrolog Michaela Astro, yine yer belirterek paylaşımda bulundu.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 8

25 Ocak Perşembe günü saat 17.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan aslan dolunayın depremleri tetikleyebileceğini dile getiren Michaela Astro, dört ili birden uyardı.

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 9

24-27 Ocak arasına dikkat çeken Michaela Astro’nun deprem için uyardığı iller şunlar:

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 10

Elâzığ,

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 11

İzmir,

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Ünlü astrolog 4 ilde deprem için tarih ve saat verdi 12

Malatya ve Bingöl

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