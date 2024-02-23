4 ilde oto hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: İHA
4 ilde oto hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla, çaldıkları araçların şase numaralarını değiştirerek vatandaşlara geri satan "change" adlı çete çökertildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların şase numaralarının değiştirilerek satılması ile ilgili gelen onlarca ihbar üzerine faaliyete geçti. Ekipler hırsızlıkları yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla bağlantılı olduğu anlaşılan 14 kişi İstanbul merkezli Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman'da geçtiğimiz salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler sorgu için Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin araştırmalarıyla çetenin kullandığı yöntemler de açığa çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların yanında, yurt dışından makul fiyata satın aldıkları araçları da ülkeye sokarak şaselerini değiştirip vatandaşlara sattığı tespit edildi. Aralarında çete liderleri olduğu tespit edilen M.E., M.T. ve B.A.'nın yer aldığı toplam 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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