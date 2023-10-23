4 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
4 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul ve çevre illerinden PKK/KCK terör örgütüne eleman temin edenlerle Tekirdağ'da örgütün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösteren şüpheliler belirlendi.

Aralarında, Tunceli-Pülümür kara yolunda yol kesme ve yağma olaylarına katıldığı tespit edilen, örgüt içerisinde faaliyet yürütürken çeşitli terör olaylarına katılanlar ile ülke içinde ve dışında örgütsel çağrılar doğrultusunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde örgüt propagandası yapıp slogan atanlar ve sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ, İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP Marmaraeğlisi İlçe Başkanının da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirildi.

Şüpheliler Tekirdağ'a getirilirken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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