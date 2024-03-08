4 kaşık çorbası nasıl yapılır?

Özlem Kıral
4 kaşık çorbası nasıl yapılır?
Ramazan ayına günler kala iftar sofraları için onlarca yemek menüsü düşünüldü. Hem ana yemek hem çorba derken sofraların süslenecek iftar menülerinde vazgeçilmez tabi ki çorbalar.

4 Kaşık çorbası da hem besleyici hem de pratik oluşuyla, iftar menüleriniz arasında yer almaya hazırlanıyor.

4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

6 su bardağı su

TERBİYESİ İÇİN MALZEMELER;

1,5 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un (tepeleme)

1 tene yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

ÜZERİNDE Kİ SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı toz biber

1 çay kaşığı kara biber

2 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre değişebilir.)

4 KAŞIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  1. Bakliyatları temizce yıkayın.
  2. Daha sonra yıkayıp süzdüğünüz bakliyatları tencereye ekleyin.
  3. 6 su bardağı su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  4. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri alın.
  5. Bakliyatlarınız yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişmeye devam edin.
  6. Çorbanın terbiyesi için bir kapta yoğurt, yumurta sarısı limon suyu ve unu ekleyip çırpın.
  7. Çorbanın kesilmemesi için suyundan 1-2 kepçe kadar alıp terbiyeye ekleyin.
  8. Hazırladığınız terbiyeyi kaynayan çorbanızın üzerine ekleyip hızlıca karıştırın. 1-2 dakika daha kaynatın ve çorbanın sosu için uygun bir tavaya tereyağı ve sıvı yağı ekleyin.
  9. Tereyağı eridikten sonra baharatları ekleyip karıştırın.
  10. Kaynamakta olan çorbanızın üzerine sosu ekleyin ve 1 dakika kaynatıp ocağın altını kapatın.
  11. Son olarak 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun.

İlgili Haberler
Limonlu kek tarifi
Limonlu kek tarifi
Bu tarife bayılacaksınız! Nefis Patlıcan Lazanya tarifi?
Bu tarife bayılacaksınız! Nefis Patlıcan Lazanya tarifi?
5 dakikada kolay poğaça tarifi
5 dakikada kolay poğaça tarifi
Son Haberler
Yardım kutuları Filistinlileri öldürdü. Paraşütler açılmadı Dünya
Yardım kutuları Filistinlileri öldürdü. Paraşütler açılmadı
Şeref Oğuz en düşük emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacağını açıkladı. Ankara'da bu rakam konuşuluyor Ekonomi
Şeref Oğuz en düşük emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacağını açıkladı. Ankara'da bu rakam konuşuluyor
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı Gündem
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor Sağlık
Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor
'Ramazan öncesi 38 ürüne zam yapıldı'. Ziraat Odası Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı Ekonomi
'Ramazan öncesi 38 ürüne zam yapıldı'. Ziraat Odası Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı
Murat Kurum: Girişimci kadınlara 100 bin TL hibe vereceğiz Siyaset
Murat Kurum: Girişimci kadınlara 100 bin TL hibe vereceğiz