4 kaşık çorbası nasıl yapılır?

4 Kaşık çorbası da hem besleyici hem de pratik oluşuyla, iftar menüleriniz arasında yer almaya hazırlanıyor.
4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:
1 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı bulgur
1 yemek kaşığı pirinç
6 su bardağı su
TERBİYESİ İÇİN MALZEMELER;
1,5 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un (tepeleme)
1 tene yumurta sarısı
1 yemek kaşığı limon suyu
ÜZERİNDE Kİ SOS İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı nane
1 tatlı kaşığı toz biber
1 çay kaşığı kara biber
2 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre değişebilir.)
4 KAŞIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Bakliyatları temizce yıkayın.
- Daha sonra yıkayıp süzdüğünüz bakliyatları tencereye ekleyin.
- 6 su bardağı su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri alın.
- Bakliyatlarınız yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişmeye devam edin.
- Çorbanın terbiyesi için bir kapta yoğurt, yumurta sarısı limon suyu ve unu ekleyip çırpın.
- Çorbanın kesilmemesi için suyundan 1-2 kepçe kadar alıp terbiyeye ekleyin.
- Hazırladığınız terbiyeyi kaynayan çorbanızın üzerine ekleyip hızlıca karıştırın. 1-2 dakika daha kaynatın ve çorbanın sosu için uygun bir tavaya tereyağı ve sıvı yağı ekleyin.
- Tereyağı eridikten sonra baharatları ekleyip karıştırın.
- Kaynamakta olan çorbanızın üzerine sosu ekleyin ve 1 dakika kaynatıp ocağın altını kapatın.
- Son olarak 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.
Afiyet olsun.
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