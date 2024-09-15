4 katlı binanın çatı katında yangın

Kaynak: İHA
4 katlı binanın çatı katında yangın

Bursa Gemlik'te 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmadığı bildirildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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