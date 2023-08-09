4 kişinin öldüğü, kazada TIR şoförü serbest bırakılınca savcılık itiraz etti

DHA'nın haberine göre; TIR sürücüsü ise savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Aile ve arkadaşlarını kaybetti

Kaza, Bursa-Balıkesir karayolunun Uluabat Mahallesi mevkisinde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızı Ceyda Çalışkan (16), oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ve kızının arkadaşları Ceyda Vatansever (16) ile Zümral Şengün (17) ile birlikte Alaçatı'dan Bursa'ya dönüyordu. Çalışkan yönetimindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobilde bulunan Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever hayatını kaybetti. Zümral Şengün ile Ramazan Batın Çalışkan ise ağır yaralandı. Yaralılar, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Tanrıverdi, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.