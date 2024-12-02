4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var

Meclis'e dört milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu.

Aralarında CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve bağımsız milletvekillerinin bulunduğu 4 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle:

"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Antep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI NEDİR?

“Yasama dokunulmazlığı” başlıklı Anayasa m.83/2'de yer alan, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz"

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