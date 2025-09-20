4 milyon liralık dozeri kaçırdılar! Nefes kesen operasyon

Muğla'da iş makinesi kiralama işi yapan Mehmet Arıkan, sahibi olduğu dozeri 2 hafta önce internet üzerinden satışa çıkardı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ş.Ö., ilanı görüp Arıkan ile iletişime geçti. Pazarlık için Muğla'ya giden Ş.Ö. ile akrabaları E.D. (38) ve B.K. (32), Arıkan ile bir kafede buluşup, dozerin satışı için 4 milyon 250 bin liraya anlaştı. Ş.Ö., 100 bin lira kapora verip, 500 bin lirayı nakit teslim etmek şartıyla 3 milyon 750 bin liralık çek yazdı. Çekin ödeme tarihine kadar dozerini başka bir işte kullanmak isteyen Arıkan, Ş.Ö. ve akrabalarıyla birlikte TIR'a yüklenen iş makinesiyle birlikte Hatay'a doğru yola çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Mersin'de konaklamak için otele yerleşen Arıkan, Ş.Ö.'nün dozerin devrini ısrarla istemesi üzerine anlaşma bozuldu. Arıkan, dozerini geri alıp Muğla'ya dönmek istedi. Ödediği kaporayı geri alamayan Ş.Ö. ise dozerle birlikte Konya'ya gitti. İş makinesini geri almak için telefonla Ş.Ö.'yü arayan Arıkan, dozerin Konya'da olduğunu öğrendi. Konya'ya giden ve kendisine belirtilen konumda iş makinesini göremeyen Arıkan, dolandırıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOZER PARK HALİNDE BULUNDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adresi tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan baskında şüpheliler gözaltına alındı. Polis, Arıkan'ın dozerini ise Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde park halinde buldu. TIR'a yüklenen dozer, yediemin otoparkına çekildi.

'PARAMIZI VERMEK İSTEMEYİNCE DOZERİ GÖTÜRDÜK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Ş.Ö., sorgusunda, "Anlaşma bozulunca ödediğimiz kaporayı geri istedik. Vermek istemeyince dozeri götürdük. Paramızı verseydi, dozerini alabilirdi. Mağdur olan biziz" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, paralarını geri almak için Arıkan'dan şikayetçi oldu.