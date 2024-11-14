4 milyon vurgun yapan çete çökertildi 'Belediye başkanından dolandırıcılık uyarısı'

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde açıklamada bulunarak, "Belediyenin ve belediye başkan yardımcısı'nın yardım adı altında para talep etmez" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, geçtiğimiz günlerde Bilecik'te kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon vurgun yapan çete çökertildiğini söyledi. Aynı taktikle vatandaşları dolandırmaya devam eden şahıslara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Torun sözlerine şöyle devam etti;

"Son günlerde, Belediye Başkan yardımcımız Sayın Cemil Özkahya ve Osmaneli Belediyesi'nin adı kullanılarak bazı vatandaşlarımızdan yardım adı altında para talep edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Osmaneli Belediyesi ve başkanlık makamı, halkımızdan kesinlikle bu tür taleplerde bulunmamaktadır. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmanızı önemle rica ediyoruz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda veya şüpheli bir talep aldığınızda, lütfen durumu derhal Osmaneli Belediyesi'ne bildiriniz ve emniyet birimlerine başvurunuz. Halkımızın güvenliği ve huzuru bizler için önceliklidir. Osmaneli Belediyesi, siz değerli vatandaşlarımızı korumak adına her zaman yanınızdadır" dedi.