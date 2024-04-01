'4 muhtarlık kazandık'. Perinçek Vatan Partisi'nin seçim başarısını gururla açıkladı

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'4 muhtarlık kazandık'. Perinçek Vatan Partisi'nin seçim başarısını gururla açıkladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Muhtarlıklar kazandık” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, sandıklar açılırken seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Perinçek, “Sistemin ekonomik bunalımını hepimiz yaşıyoruz. Bu veriler, yaşadığımız ekonomik bunalıma siyasi bunalımı da ekliyor. AK Parti MHP ortaklığı tam bir fiyasko yaşıyor. Neoliberal politikaları uyguladıkları için sistemin yükü AK Parti ve MHP iktidarının sırtındaydı. Halk bu hükümete güvenmiyor. CHP ve PKK ortaklığının önemli bir oy aldığını görüyoruz. Bu da sistemin bir çıkmazı. Atlantik sistemi içinde bir seçenek üretilemiyor. Sistemin çıkarabildiği seçenek CHP ve PKK ortaklığı… Ama CHP-PKK Türkiye’yi yönetemez” diye konuştu.

"Vatan Partisi bu seçimde şöyle başarılar kazandı” diyen Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Sivas'ın Divriği ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın yüreğir ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde ve en son gelen bilgilere göre Uşak merkezdeki muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı.”

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