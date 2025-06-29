4 saat 33 dakikalık maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.

Turnuvanın C Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz ekibi Benfica, D Grubu 2.'si Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maça Kerem Aktürkoğlu da 46. dakikada dahil oldu.

86. DAKİKADA TATİL EDİLDİ

Müsabakanın 86. dakikasında Chelsea 1-0 öndeyken hakem Vincic, fırtına uyarısı ve yıldırım nedeniyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Charlotte'te oynanan karşılaşmada yapılan anons sonrası tribünler de kısa sürede boşaltılırken, maçın tatil edildiği belirtildi.

İlerleyen saatlerde yağışın etkisinin azalmasıyla tekrar başlayan maç, 90+5'te Benfica'nın penaltıdan bulduğu golle uzatmalara gitti.

Chelsea, 108'de Christopher Nkunku, 114'te Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile bulduğu gollerlre karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

İngiliz ekibi çeyrek finalde Palmeiras'ın rakibi oldu.