4 siyasi parti büyük düşüşte! Sonuçlar ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını duyurdu.

Açıklanan verilere göre son bir senede üye sayısını en fazla yükselten parti 622 bin 847 üye ile Yeniden Refah Partisi oldu.

AKP ZİRVEDE

AKP 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AKP'yi 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.

Meclis'te grubu olan diğer partiler arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin 412 bin 744 üyesi bulunuyor.

DÜŞÜŞTEKİ PARTİLER

Geçtiğimiz sene 508 bin 578 üyesi bulunan İYİ Parti 412 bin 744'e, 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi 55 bin 554'e düştüğü görüldü.

Partilerin geçen sene ve şimdiki üye sayıları karşılaştırıldığında sonuç şu şekilde:

2024

AKP: 11.041.464

CHP: 1.428.800

YRP: 365.767

MHP: 486.896

İYİ Parti: 508.578

DEVA Partisi: 146.820

Zafer Partisi:43.515

Memleket Partisi: 66.738

TİP: 43.206

HDP: 19.855

2025

AKP: 11.135.306

CHP: 1.531.944

YRP: 622.847

MHP: 495.447

İYİ Parti: 412.744

DEVA Partisi: 134.025

Zafer Partisi: 71.732

Memleket Partisi: 55.554

TİP: 44.077

DEM Parti: 14.741