4 siyasi parti büyük düşüşte! Sonuçlar ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını duyurdu.
Açıklanan verilere göre son bir senede üye sayısını en fazla yükselten parti 622 bin 847 üye ile Yeniden Refah Partisi oldu.
AKP ZİRVEDE
AKP 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AKP'yi 1 milyon 531 bin 944 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor.
Meclis'te grubu olan diğer partiler arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin 412 bin 744 üyesi bulunuyor.
DÜŞÜŞTEKİ PARTİLER
Geçtiğimiz sene 508 bin 578 üyesi bulunan İYİ Parti 412 bin 744'e, 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi 55 bin 554'e düştüğü görüldü.
Partilerin geçen sene ve şimdiki üye sayıları karşılaştırıldığında sonuç şu şekilde:
2024
AKP: 11.041.464
CHP: 1.428.800
YRP: 365.767
MHP: 486.896
İYİ Parti: 508.578
DEVA Partisi: 146.820
Zafer Partisi:43.515
Memleket Partisi: 66.738
TİP: 43.206
HDP: 19.855
2025
AKP: 11.135.306
CHP: 1.531.944
YRP: 622.847
MHP: 495.447
İYİ Parti: 412.744
DEVA Partisi: 134.025
Zafer Partisi: 71.732
Memleket Partisi: 55.554
TİP: 44.077
DEM Parti: 14.741