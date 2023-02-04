4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu

Akaryakıt fiyatları yapılan indirim ve zamlardan ötürü takip edilemez oldu.
Brent petrolde yaşanan hareketlilikler, döviz kuru dalgalanmaları ve piyasalardan etkilenen akaryakıt fiyatları son dönemde bir inip bir çıkıyor.
4 Şubat tarihli güncel motorin ve benzin fiyatları ne durumda?
İşte akaryakıt fiyatlarına son durum:
İSTANBUL
Anadolu Yakası benzin: 21,07 TL
Anadolu Yakası motorin: 21,09 TL
Avrupa Yakası benzin: 21,13 TL
Avrupa Yakası motorin: 21,17 TL
ANKARA
Benzin: 21,37 TL
Motorin: 21,43 TL
İZMİR
Benzin: 21,29 TL
Motorin: 21,49 TL
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