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4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu

Akaryakıt fiyatlarında 4 şubat 2023 güncel fiyatları belli oldu. İstanbul’da benzin 21 lira seviyesinde satılıyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:24
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4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu
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Akaryakıt fiyatları yapılan indirim ve zamlardan ötürü takip edilemez oldu.
Brent petrolde yaşanan hareketlilikler, döviz kuru dalgalanmaları ve piyasalardan etkilenen akaryakıt fiyatları son dönemde bir inip bir çıkıyor.

4 Şubat tarihli güncel motorin ve benzin fiyatları ne durumda?

İşte akaryakıt fiyatlarına son durum:

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin: 21,07 TL
Anadolu Yakası motorin: 21,09 TL
Avrupa Yakası benzin: 21,13 TL
Avrupa Yakası motorin: 21,17 TL

ANKARA

Benzin: 21,37 TL
Motorin: 21,43 TL

İZMİR

Benzin: 21,29 TL
Motorin: 21,49 TL

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