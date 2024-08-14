4 suçtan aranıyordu. JASAT yakaladı

Kaynak: İHA
4 suçtan aranıyordu. JASAT yakaladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 farklı suçtan aranan T.D. JASAT dedektiflerince yakalandı.


Aktarılan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet", "çocuğun cinsel istismarı", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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