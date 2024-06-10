4 yaşındaki Eylül 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Eylül Savuşmak (4), Ayaklı Mahallesi Talihli mezrasında bulunan evinin yakınlarında sahipsiz 2 köpeğin saldırısına maruz kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yüzü, kolu ve bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba İsa Savuşmak, kızının başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını ve hemen hastaneye götürdüğünü ifade etti.

Sokak köpeklerinin sorununa ilişkin konuşan anne Savuşmak, çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, "Belediye artık bu köpekleri toplasın. Biz korkuyoruz. Çocuklarımızın güvenliği yok burada. Kapının önüne dahi çocuklarımızı çıkaramıyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Anne Emine Savuşmak da kızının yaşadığı travmayı vurgulayarak, "Köpekler evin etrafında dolaşıyormuş. 2 köpek birden gelmiş ve kızıma saldırmışlar." dedi.

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Olayın ardından kızının büyük korku yaşadığını ifade eden anne, köpeklerin toplanarak barınaklara götürülmesi çağrısında bulundu.