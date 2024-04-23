4 yaşındaki kayıp çocuk boğazı kesilmiş halde bulundu

Kaynak: AA
4 yaşındaki kayıp çocuk boğazı kesilmiş halde bulundu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü tespit edildi ve şüpheli kuzeni gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucunda, Akgül'ün yaşadığı evin bitişiğindeki dedelerine ait samanlıkta boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.

Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleri ve saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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