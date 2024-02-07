4 yılda 4 bebek doğurup hastanede bıraktı. Anneye istenen ceza belli oldu

Denizli’de 4 yıl içinde 4 doğum yapıp bebeklerini hastanede terk eden 34 yaşındaki Gülşen K., hakkında istenen ceza belli oldu. 19 Ağustos 2023 tarihinde Gülşen K., Denizli Devlet Hastanesi’nde sezaryenle doğum yaptı ve bir erek bebek dünyaya getirdi. Gülşen K., doğumdan sonra bebeğini hastaneden almadan gitti.

Olay kapsamında, Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, bebeğin evlilik dışı ve para karşılığı dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu bilinmediği iletildi.

Söz konusu raporda, bebeğin annesinin önceki yıllarda da 3 kez doğum yaptığı ve bebeklere bakmak istemediği için kurum bakımına alınması amacıyla dilekçe verdiği belirtildi. Ayrıca Gülşen K.’nin verdiği dilekçelerde, iletişim bilgilerinin olmadığı ve bu sebeple bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı kaydedildi.

“BABALARI KİM BİLMİYORUM”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hazırlanan rapor ışığında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda da Gülşen K. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Gülşen K.'nin para karşılığı cinsel ilişkiye girip 4 bebek doğurduğu, birçok kişiyle birlikte olduğu için bebeklerin babasının kim olduğunu bilmediği, geçimini fuhuş yaparak sağladığı ve olayda suç kastının olmadığını söylediği ifade edildi.

SON BEBEK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Söz konusu iddianamede Gülşen K.'nin en son dünyaya getirdiği erkek bebeğini hastaneye terk ettiği, hiçbir iletişim ve adres bilgisi bırakmadığı iletilirken bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı ve hastanede sonulum sıkıntısı çeken ve ameliyat olması gereken bebeğin kimliği olmadığı için başka bir hastaneye sevk edilemediği de kaydedildi.

Savcılık, bu gerekçelerle anne Gülşen K.'nin bu eylemleri ile yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suç işlediğini belirtti.

Son terk ettiği bebeği için, Gülşen K. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Denizli 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Diğer yandan Gülşen K.'nin 4 bebeği de Denizli Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirip, terk ettiği öğrenildi.