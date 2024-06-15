40 bin ailenin geçim kaynağı: 107 bin 517 ton rekolte

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyelerinin 2024 yılı kuru kayısı rekolte beklentisini paylaştığı belirtildi.

Türkiye'nin önemli bir kayısı üretim merkezi olan Malatya'da, kayısı tarımının yüzde 62'sinin gerçekleştiği ve yaklaşık 40 bin ailenin geçimini sağladığı vurgulandı. Malatya kayısısının şehir ekonomisine yıllık 400 - 500 milyon dolar katkı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Malatya'nın dünyanın en kaliteli kayısılarının yetiştirildiği önemli bir merkez olduğuna dikkat çekilirken, iklim şartlarının fenolojik süreçleri etkilediği ancak 2024 yılında büyük ölçüde zararlı don olayının yaşanmadığı bildirildi.

Buna rağmen kış aylarında yaşanan sıcaklık artışlarının çiçeklenme ve meyve tutumu üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bazı kayısı çeşitlerinde meyve tutumunun azaldığı ve dolu hasarlarından kaynaklı verim kayıplarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tahminlere göre, 2024 yılında Malatya'da toplam 107 bin 517 ton kuru kayısı elde edilmesinin beklendiği ifade edilirken, bu tahminin iklim koşulları, doğal afetler, işçilik ve randıman gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılıp, hasat dönemine kadar sürekli güncellenmekte olduğu belirtildi.