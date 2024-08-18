40 metrelik su kuyusuna düştü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Dağlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Eray Yıldırım, su kuyusunda çalışırken ayağının calaskaya takılması sonucu yaklaşık 40 metrelik kuyuya düştü.

Yıldırım'ı kurtarmak için arkadaşları harekete geçti ve durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevre sakinlerinin de yardımıyla Yıldırım kuyudan çıkarıldı, ancak yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde savcı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.