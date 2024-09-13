WhatsApp'ın kurucusuna ait mega yat Nebula Marmaris'e demir attı. 40 milyon değerinde

Düzenleme: Kaynak: İHA
WhatsApp'ın kurucusuna ait mega yat Nebula Marmaris'e demir attı. 40 milyon değerinde

Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum'a ait 40 milyon değerinde olduğu öğrenilen Nebula Marmaris'e demirledi.

Whatsapp'ın kurucusu Amerikalı girişimci ve bilgisayar programcısı Jan Koum'a ait 40 milyon değerinde olduğu öğrenilen Nebula Yat Destek Gemisi Marmaris'e demirledi.

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Jan Koum'un sahibi olduğu 68 metre büyüklüğünde, 40 milyon dolar değerinde olan Nebula Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan "Emel Sayın" koyunda görüntülendi.

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68 metre uzunluğundaki mega yat Nebula, 20 knot azami hıza ve 16 knot seyir hızına sahip.

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8 misafir ve 10 mürettebat ağırlama kapasitesine sahip geminin tahmini değerinin 40 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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Marmaris'teki Emel Sayın Koyu'nda olduğu öğrenilen geminin içinde ise kimin olduğu bilinmiyor.

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