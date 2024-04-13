Dubai Şeyhi'nin mega yatı Bodrum'da. İçi Şeyhi dışı bizi yakar...

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'a ait olan "Cayman Adaları" bayraklı, 110 metre uzunluğunda ve 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' isimli lüks mega yatı, sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi’ne geldi.

Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim'in yatta olup olmadığı öğrenilemezken, 270 milyon paunt değerindeki yatın, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemlerine sahip olduğu edinilen bilgiler arasında.

Mega yat, banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu özel süitlere sahip.