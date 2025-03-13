40 şehidin kemiklerini sızlatan vicdansızlık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
40 şehidin kemiklerini sızlatan vicdansızlık

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde bulunan Askerlik Şubesi Şehitlik, kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle karanlığa mahkum edildi. Köylüler durumu tepki gösterdi. Köy muhtarına ise kaçak kullanım faturası kesildi.

Sivas'ın Çınarlı köyünde 40 askerin yattığı şehitliğin elektriği kaçak kullanım gerekçesiyle kesildi. Köylülerin tepkisi sonrası Kaymakamlık devreye girdi, şehitlik yeniden aydınlatıldı. Ama muhtara kaçak elektrik faturası gönderildi.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyündeki Askerlik Şubesi Şehitliği, kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle karanlığa gömüldü. 1915 yılında şehit edilen 40 askerin mezarlarının bulunduğu alanın ışıklarının kesilmesi, köy halkında büyük üzüntü yarattı. Tepkiler üzerine Hafik Kaymakamlığı, şehitliği yeniden aydınlatmak için hızlıca harekete geçti.

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Kaymakamlık, şehitliğin karanlıkta kalmaması için güneş enerjili aydınlatma sistemleri sipariş etti. Kısa sürede devreye alınan sistemle şehitlik tekrar ışığa kavuştu. Köylüler, duyarlılığı için Kaymakamlığa teşekkür ederken, kesintiyi yapan elektrik dağıtım şirketine tepkilerini dile getirdi.

MUHTARA KAÇAK ELEKTRİK ŞOKU

Şehitliğin elektriği kesildikten sonra köy muhtarı Mustafa Uğur, şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. Elektrik bağlantısıyla ilgili herhangi bir imzası bulunmamasına rağmen, kaçak kullanım faturası kendisine kesildi.

Borcu ödemesine rağmen ihtarname gönderildiğini belirten Uğur, “Kaymakam hanım sağ olsun, karanlık sorununu çözdü ama bana haksız yere borç çıkarıldı” dedi.

Çınarlı köyü sakinleri, yaşanan olayın detaylı şekilde araştırılmasını ve kesilen faturanın iptal edilmesini talep ediyor. Şehitliğin bir daha karanlığa mahkum edilmemesi için yetkililerden kalıcı bir çözüm bekleniyor.

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