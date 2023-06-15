40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar

NTV’de yer alan habere göre, Güney Afrika ülkelerinden Namibya, insanları tehdit ettiği gerekçesiyle 40 timsahı satışa çıkardı.



The Namibian gazetesinin haberine göre, Çevre, Orman ve Turizm Bakanlığı, insanlar ile vahşi hayvanlar arasındaki çatışmaları azaltmak için Zambezi ve Kavango bölgelerinde 40 timsahı satma kararı aldı.

Bakanlık Sözcüsü Romeo Muyunda, ulusal parkların dışında yaşamaya başlayan, insan ve diğer besi hayvanlarına zarar veren timsahların, uygun yaşam koşullarını sağlamayı taahhüt eden ülkelere satılacağını söyledi.