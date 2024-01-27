40 yaş ve üzeri erkeklere ölümcül hastalık uyarısı. Bu belirtiler varsa hemen doktora koşun

Pankreas kanseri, dünyada en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biridir. Bu kanser, pankreas adlı organın içindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesidir.

Pankreas, sindirim ve kan şekeri düzenleme gibi hayati işlevleri yerine getirir.

Pankreas kanseri, başta hiç belirti vermeyebilir. Ancak ilerledikçe karın ağrısı, sarılık, diyabet, kilo kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

Pankreas kanseri, özellikle 40 yaşından büyük erkeklerde daha sık görülür. Sigara, alkol, obezite, kronik pankreatit ve radyasyon tedavisi gibi faktörler, pankreas kanseri riskini artırır. Hastalığın erken teşhisi için bu faktörlere dikkat etmek gerekir.

Pankreas kanseri, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile tanınır. Biyopsi ile kesin tanı konulur.

Pankreas kanseri, teşhis edildiğinde çoğu zaman yayılmış veya ilerlemiş olur. Bu nedenle, cerrahi tedaviye uygun olan hastaların sayısı azdır.

Cerrahi tedavi, pankreas kanserinin en etkili tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavi, gelişmiş görüntüleme teknikleri ile daha başarılı bir şekilde yapılabilir.

Ayrıca, yeni kemoterapi ilaçları ve modern onkolojik yaklaşımlar, pankreas kanserinin yayılmasını yavaşlatmaya ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilir.