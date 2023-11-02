Erkekler arasında en sık görülen kanser türü belli oldu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Türkiye’de erkeklerde en çok akciğer kanseri görüldüğünü, kadınlarda ise akciğer kanserinin 5. sırada olduğunu belirtti.

Damkacı, erkeklerde tütün kullanımının kansere yol açtığını vurguladı.

Damkacı, akciğer kanserinin başlıca sebebinin tütün kullanımı olduğunu söyledi.

Damkacı, tütün kullanımının azalmasıyla akciğer kanserinin de azalacağını ifade etti.

Damkacı, Türkiye’deki akciğer kanserlerinin %90’ının sigaradan kaynaklandığını bildirdi.

Damkacı, akciğer kanserinin cerrahi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi gibi farklı yöntemlerle tedavi edilebildiğini anlattı.

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Sigaranın başlıca faktörlerden biri olduğu akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer alıyor. Oysa erken evrede yakalandığında hastalığın tedavi şansı yükseliyor.

Akciğer kanseri yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıyla başlıyor. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyüyor, daha ileri aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara (karaciğer, kemik, beyin, vb) yayılarak hasara yol açıyor.

Akciğer kanseri oldukça yaygın bir kanserdir. Tüm kanserlerin %12-16’sının, kansere bağlı ölümlerin ise %17-28’inin nedenini oluşturuyor. Üstelik hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor.

AKCİĞER KANSERİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Sigara içmek

Pasif olarak sigara dumanına maruz kalmak

Genetik yatkınlık ve aile öyküsü

İlerlemiş yaş

Bazı metaller; arsenik, nikel, krom gibi

Asbest

Silika

Egzoz dumanı ve hava kirliliği

Radyasyona maruz kalmak