40 yıl sonra akrabasına kurşun yağdırdı

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, Hilmi Şengül (71) isimli vatandaş 40 yıl önce çalıştığı eğitim kurumundan sahte diploması olduğu gerekçesiyle atıldı.

Şengül, aradan geçen 40 yılın ardından, o dönemde kendisini şikayet ettiğini düşündüğü akrabası Ali Osman Şengül'e (71) geçtiğimiz Pazartesi günü sokak ortasında 7 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Şengül, kanlar içerisinde yere yığıldı.



Şüpheli şahıs ise olay yerine geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı, saldırıyı gerçekleştirdiği silahla kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kurşunların hedefi olan Şengül ise hastaneye kaldırıldı. Olayda, 4 kurşunun vücuduna isabet ettiği yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay ilişkin konuşan mahalle sakini Necmettin Sözlü, "Biz cami avlusundaydık, silah seslerini duyunca sokağa çıktık. Emekli öğretmen bir arkadaşımızın yerde yattığını gördük. Bacaklarından vurulmuştu. Saldırgan da hem öğretmenmiş hem de akrabasıymış" dedi.