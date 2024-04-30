Esenyurt'ta Escort pazarlığındaki ölüm anı güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İHA
Esenyurt'ta Escort pazarlığındaki ölüm anı güvenlik kamerasına yakalandı
Esenyurt'ta lüks bir rezidansta yaşanan olayda, eskort pazarlığı sırasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan arbede anlarını ve şüphelinin bıçakla etrafındakileri yaraladığı anları kaydetti.

Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde, Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Ancak para konusundaki bir anlaşmazlık, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kadının olayı korsan taksi şoförüne haber vermesiyle birlikte, gerginlik daha da arttı. Gelen grupla çıkan arbede sırasında Uğur Ş., kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan Uğur Ş. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan kargaşa anlarını net bir şekilde yansıttı. Görüntülerde şüphelinin bıçak savurarak etrafındakilere zarar verdiği görüldü.

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