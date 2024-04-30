Merkez Bankası’nın zararı trilyonu aştı. Eski kara kutusu hesapladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski başeknomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yıl yaşadığı ekonomik kayıpları açıkladı.

Kara, bankanın rekor düzeydeki zararının nedenlerini ve oluşan zararın boyutunu paylaştı.

“TARİHİN EN PAHALI İKTİSAT DENEYİMİ”

Kara paylaşımında KKM uygulamasını ‘Tarihin en pahalı iktisat deneyi’ olarak tanımlarken, bu uygulamanın sonucunda Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yıl neredeyse tamamı KKM kaynaklı 818 milyar TL zarar ettiğini paylaştı.

"1 TRİLYON 136 MİLYAR TL"

Eksi rezervden dolayı 318 milyar da değerleme zararı olduğunu belirten Kara, “Uluslararası muhasebe standartlarına göre zarar toplamda 1 trilyon 136 milyar TL" dedi.