Depremin en acı hikayelerinden biri Osmaniye'de yaşandı. 40 yıllık aşk 4 gün sürdü

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili birden etkileyen deprem sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Gazeteci Burhan Akdağ 2 Şubat’ta lise aşkıyla evlendiğini açıklayan Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin’in eşi ve çocuğuyla depremde hayatını kaybettiğini paylaştı.

Burhan Akdağ yürek burkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

40 YILLIK AŞK 4 GÜN SÜRDÜ

Osmaniye, Düziçi 4. Noteri emekli Hakim Ahmet Vedat Serin 2 şubatta arkadaşlarının bulunduğu whatsapp gurubuna “GÜNAYDIN ARKADAŞLAR . YÜKSEL KADAR DEĞİL AMA BU GÜNÜN EN GENCİ BENİM, BUGÜN LİSE AŞKIMLA EVLENİYORUM.” Diyerek mesaj attı.

Bu mesaja yakın arkadaşı Kemal Hanağası “AHMET 35- 40 YıL BOYUNCA KURT SABRIYLA BEKLEMEK. AŞK BUDUR İŞTE. EN GENCİMİZ, YÜREĞİ TEMİZ ADAM. DÜĞÜNE ÇAĞIR GELELİM diyerek cevap yazdı.

2 Şubat’ta nikah memuruna evet diyen Ahmet Vedat SERİN, eşi Ülkü Alçı bir kaç gün sonra, 6 şubat sabaha karşı bölgede yaşanan depremde çocukları Mert Serin ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. MEKANLARI CENNET OLSUN.

İşte o paylaşım: